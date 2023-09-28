Виробник російських безпілотників для ФСБ досі отримує супутниковий зв’язок від американської компанії, – Trap Aggressor. ВIДЕО

Російський виробник безпілотників-шпигунів "Картограф" досі використовує американську систему навігації компанії Iridium зі США.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення російська та американська компанія не припинили співпрацю, повідомляє проєкт Trap Aggressor.

У вересні 2022 року співвласник компанії-розробника безпілотника "АФМ-Серверс" російський бізнесмен Амір Валієв визнавав, що літак навіть під час повномасштабного вторгнення може виконувати свої завдання тільки завдяки американській системі навігації компанії Iridium.

Санкції проти "АФМ-Серверс" наклали лише в липні 2023 року і лише в Україні. Воно напряму допомагає вести бойові дії Росії проти України та системно співпрацює з ФСБ.

Із 2013 до 2015 року "АФМ-Серверс" уклала контрактів майже на понад 100 мільйонів рублів з військовою частиною 55056. Це підрозділ ФСБ, який займається матеріально-технічним забезпеченням.

Iridium – це глобальна компанія супутникового зв’язку, яка надає доступ до послуг передачі даних у будь-якій точці Землі, включно із Росією. Один з офісів Iridium досі працює у Москві.

За даними торговельних баз, російська компанія "Иридиум коммьюникешенс" у 2015-2022 роках напряму закуповувала продукцію в американської компанії Iridium Satellite. У 2023 році "Иридиум коммьюникешенс" імпортувала в Росію машини для прийому, перетворення голосу та зображень марки "Iridium", проте вже від невідомих компаній.

Окрім цього, московська компанія "Иридиум коммьюникешенс" протягом 2022 року мала підписаний контракт із центральним вузлом зв’язку військ Нацгвардії Росії, в межах якого компанія мала підключити Росгвардію до міжнародної системи супутникового радіозв’язку, свідчать дані тендерної документації.

Паралельно, одна із компаній-засновників "Иридиум коммьюникешенс" – державна компанія "Морсвязьспутник" – у березні 2022 року обслуговувала російське Міністерство зовнішніх справ.

Ще в травні 14 року, Iridium заявляла про можливі проблеми через санкції накладені на агресора, але за 8 років гібридної та 1,5 роки повномасштабної війни жодні санкції не похитнули співпрацю Iridium з Росією.

Більше того, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції, московська філія американського гіганта має чинні контракти на постачання послуг супутникового зв’язку для збройних сил РФ.