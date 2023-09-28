Дефіцит держбюджету цьогоріч зросте до рекордних 32% ВВП, – Гетманцев

Після внесення останніх змін до держбюджету на 2023 рік його дефіцит сягне 32% ВВП замість початково запланованих 26%.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Фактичний показник дефіциту цьогоріч, на жаль, буде набагато більшим, аніж 26%. З урахуванням уже внесених змін до бюджету, а також після остаточного ухвалення згаданого законопроєкту №10038 – буде уже 32%", – сказав Гетманцев.

Голова комітету зауважив, що на збільшення дефіциту впливає затягування війни.

"(Дефіцит, – ред.) залежить від тривалості військової фази, що впливає абсолютно на все: і на воєнні видатки, на економіку, і на міграцію, на зайнятість, на держборг, на збирання податків", – сказав голова Комітету.

Він додав, що наразі для покриття дефіциту українська влада працює над збільшенням залучення міжнародної допомоги у вигляді грантів, адже їх, на відміну від кредитів, потім не доведеться повертати.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт №10038 про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік.

Документ передбачає збільшення видатки та надання кредитів державного бюджету на 328,51 млрд грн за рахунок збільшення доходів на 26,06 млрд грн, скорочення видатків на 11,43 млрд грн та збільшення запозичень одразу на 290,66 млрд грн. Із загальної суми додаткових видатків майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

Нагадаємо, дефіцит зведеного держбюджету у 2022 році сягнув 844,8 млрд грн або 17,6% ВВП.