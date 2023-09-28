У "Дії" з’явилися перші сертифікати на придбання житла замість зруйнованого окупантами, – Шмигаль

У застосунку "Дія" з’явилася можливість переглянути житлові сертифікати для придбання нового житла замість зруйнованого російськими окупантами.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Сьогодні в межах програми "єВідновлення" відкриваємо перегляд житлових сертифікатів у "Дії". Завдяки ним українці, чиє житло було повністю зруйноване Росією, зможуть придбати нове", – написав Шмигаль.

Він пояснив, що усі громадяни, які подавали заявку на отримання такого сертифікату через "Дію", в окремій вкладці розділу "єВідновлення" зможуть побачити свій сертифікат.

Водночас Шмигаль визнав, що витратити цей сертифікат на придбання житла поки що не вдасться.

"Механізм їх використання ще доопрацьовується. Плануємо повноцінний запуск уже в листопаді цього року. Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації детально поінформують про те, як сертифікати можна буде використати", – додав голова уряду.

Він нагадав, що також уряд також продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла за програмою "єВідновлення".

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Як повідомлялося, з 1 серпня українці можуть через "Дію" подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла в рамках другого етапу реалізації державної програми "єВідновлення".

Подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя: зруйнована через бойові дії після 24 лютого; не підлягає відновленню; розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій; право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав. Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.