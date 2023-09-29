У президентському літаку Зеленського зробили масштабний ремонт і встановлять оновлену розважальну систему

Литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 CJ.

Як повідомили у литовській компанії, в авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння і дивани, килими, ламінат та інші частини салону, передає галузеве видання avianews.com.

J&C Aero також розробила проєкт інтеграції до президентського літака нової розважальної системи (IFE), оновлення системи управління салоном та виконала сертифікацію цих змін. Команда компанії також була посередником у постачанні навігаційної системи KA-BAND Satcom та підтримувала її подальше встановлення на літаку.

Оновлені елементи салону литовська компанія виробила на власному виробництві, тоді як їх встановлення та технічне обслуговування президентського літака провела компанія Magnetic MRO в аеропорту Таллінна.

"Безперечно, це був один із наших найскладніших і найбільш амбітних проектів... Ми вдячні державній авіакомпанії "Україна" за довіру та нашим партнерам Magnetic MRO за підтримку в цьому проєкті. Ми також висловлюємо велику вдячність нашій команді за їх наполегливу роботу та багато недоспаних ночей", – прокоментував Лаурінас Скукаускас, генеральний директор J&C Aero.

У лютому він називав угодою року контракт з державною авіакомпанією "Україна", яка експлуатує президентський Airbus A319.

Airbus A319 CJ президента України має реєстрацію UR-ABA та входить до авіапарку Державного авіаційного підприємства "Україна".

CJ розшифровується як Corporate Jetliner. Це VIP-версія повітряного судна із найпопулярнішого сімейства літаків A320 виробництва Airbus.

Вперше з моменту російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив голову держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.

Закупівлю послуг з оновлення салону президентського літака у системі Prozorro знайти не вдалося. За останні два роки у системі відображені тендери Державного авіаційного підприємства "Україна" на послуги щодо забезпечення передачі даних та послуги з супроводження експлуатаційно-технічної документації для обладнання "CPDLC" (пілот-диспетчер) для літака А-319 р/н UR-ABA.

За даними литовських ЗМІ, компанія J&C Aero виграла відповідний конкурс на початку 2022 року.

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Як повідомлялося,у листопаді 2020 року науковий інститут Держспецзв’язку замовив у арабської компанії Etihad Airways Engineering LLC послуги із модернізації зв’язку в президентському літаку Аirbus 319-115 (UR-ABA) за 32,4 млн грн. Нова станція Honeywell JetWave мала забезпечувати супутниковий інтернет із максимальною швидкістю 50 Мбіт/с. Але після розголосу цю закупівлю скасували "через відсутність подальшої потреби".

Перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський обіцяв продати літаки президентської авіакомпанії "Україна", проте після обрання його президентом передумав.

Нагадаємо, авіакомпанія "Україна" Державного управління справами отримала літак Аirbus 319-115 (реєстраційний номер UR-ABA) після модернізації за спецзамовленням у США в 2010 році.

Салон авіалайнера складається з приміщень для президента, а також членів делегації та супроводжуючих осіб. Президентський відсік складається з робочого кабінету (приблизно 3х3 м), місця для відпочинку (приблизно 2х2,5 м) та санвузла.

У салоні для офіційних делегацій встановлено 12 крісел, оббитих шкірою та шкірозамінником. У салоні для супроводжуючих осіб крісла обшиті шкірозамінником.