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Українці під час війни неправомірно отримали допомогу у межах "єПідтримки" на 390 мільйонів, чверть уже повернули

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єпідтримка
Станом на початок вересня понад 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. грн. Загалом за програмою "єПідтримка" громадянам було виплачено 30,9 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мінекономіки.

Водночас 390 млн грн було виплачено неправомірно. Тобто 60 тис. українців отримали по 6,5 тис. грн, не маючи на це підстав. При цьому, майже чверть таких отримувачів – 14,5 тис. "бюджетників" – вже повернули кошти до державного бюджету.

У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ – тобто, їм не повинна була виплачуватися дана допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі. Повернуті грошові кошти повинні бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.

Як відомо, держава почала виплачувати кошти за програмою "єПідтримка" ще в 2021 році – тоді розмір допомоги становив 1000 грн, а отримували її українці, які вакцинувалися від COVID-19.

Від початку повномасштабного вторгнення цю програму було розповсюджено на мешканців низки регіонів, які через війну залишилися без роботи. При цьому, прийом звернень на отримання 6,5 тис. гривень завершився ще 31 березня 2022 року, після чого держава лише займалася виплатами за вже отриманим заявками.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • Іван Рудий
    А за рострату комусь у високих кабінетах підозру вручили?
  • Сава Тапекс
    я ничего не получил. Никаких 6.5.

    "Всім постраждалим підприємцям,постраждалим безпосередньо від вторгнення,без будь яких умов"- говорил Зеленский.

    Через неделю: "Всім постраждалим підприємцям,котрі останні пів року сплачували податки"- говорил Зеленский.

    Через пару недель: "Тільки тим,хто подав заявку в Дії до 14 квітня"- говорил Зеленский.

    1) я пострадал,был на оккупированной. Не подал,не было смартфона
    2) я априори не мог платить налоги последние пол года,т.к. возвращаемся к п.1
    3) я не мог ничего успеть подать до 14 апреля,т.к. вменяемая связь и интернет появились аж к лету. А регулярное транспортное сообщение заработало на деоккупированной примерно так же.

    Итог: я лох,он нелох.
  • Орест Гарай
    "Рострату" вчинила Дія - бо не перевіряла ніхєра право на виплату. Але "дія" - священа корова. Бо як без неї в українців запитувати - хто там на євробаченні повинен представляти Україну...
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