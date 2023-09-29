Нацбанк продовжив обмін старих монет та банкнот

Національний банк продовжив термін обміну дрібних монет та банкнот старого зразка, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж 90 днів після його припинення або скасування.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

"Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території", – пояснили в Нацбанку.

Обміняти монети та банкноти гривні старих зразків можна безкоштовно у підрозділах Національного банку, а також у низці відділень уповноважених банків: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк", "ПУМБ".

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

На сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Із початку вилучення їх з обігу обміняли майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.

Банкнот старого зразка залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020-2023 роки обміняли 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.

Як нагадали, з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Раніше Нацбанк попереджав, що обмін таких монет та банкнот завершиться 30 вересня 2023 року.