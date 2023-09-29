У Ренійському порту виявили майже мільйон пачок безакцизних сигарет

Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження вартістю майже 74 млн грн.

Як повідомляє пресслужба відомства, контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.

Так, детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

Як повідомлялося, минулого року під час обшуків на Одеській митниці знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2.