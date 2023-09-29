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У Ренійському порту виявили майже мільйон пачок безакцизних сигарет

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сигарети
Детективи теруправління Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили у Ренійському морському торговельному порту 45-футовий контейнер з сигаретами іноземного походження вартістю майже 74 млн грн.

Як повідомляє пресслужба відомства, контейнер та вантаж були ввезені з Об’єднаних Арабських Еміратів з порушенням митного та податкового законодавства.

Так, детективи виявили та вилучили понад 900 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку, що перевозились у 1 830 коробах. Встановлено, що товар за документами призначався вигаданому отримувачу.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.

У Ренійському порту виявили майже мільйон пачок безакцизних сигарет 01

Як повідомлялося, минулого року під час обшуків на Одеській митниці знайшли багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Автор: Юлiя Далецька

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