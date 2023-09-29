Януковича заочно судитимуть у справі про угіддя "Сухолуччя"

Справу щодо заволодіння мисливськими угіддями "Сухолуччя" (Київська область) колишнім президентом Віктором Януковичем та його спільниками скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та ще трьох осіб, обвинувачених у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та орієнтовною вартістю понад 22 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Як нагадали у відомстві, у 2007 році експрезидент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) для заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільської ради, ініціював ухвалення низки рішень, що призвели до вибуття із держвласності вищевказаної землі.

Для реалізації злочинної схеми спільники Януковича залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської обласної державної адміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом про зміну цільового призначення вказаних ділянок, що надалі дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Дії Януковича кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідування цих фактів розпочато у 2014 році. До листопада 2019 року справу розслідував департамент спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Згодом справу передали до САП та Національного антикорупційного бюро.