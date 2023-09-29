Ціни на бензин та дизпаливо у мережах АЗС за місяць зросли майже на 2,5 гривні

За місяць, з 31 серпня до 29 вересня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 2,33 грн і склала 55,12 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,47 грн – до 58,07 грн/л, а дизельне пальне – на 2,49 грн, до 55,09 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 грн, до 57,99 грн/л і 59,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне в цих мережах додало теж 3 грн, до 57,99 грн/л.

На станціях державної мережі "Укрнафта" всі види пального здорожчали на 2,8-3 грн: бензин А-95 – до 53,90 грн/л, бензин А-95+ – до 55,90 грн/л, дизпаливо – до 53,90 грн/л.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожччали на 1,7 грн, до 55,60 і 57,60 грн/л, дизпальне додало 2,7 грн – до 54,6 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, підвищила ціни на пальне на 1 грн. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 54 грн, А-95+ – до 54,5 грн/л, дизельне пальне – до 54 грн.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", "Автотранс", Prime, "Укр-Петроль", Mango, "Рур Групп" та інші підвищили ціни на пальне в межах 1-4,5 грн.