У "Газпромі" визнали падіння видобутку на чверть через втрату ринку Євросоюзу

Російський газовий монополіст "Газпром" вперше цього року оприлюднив свої операційні показники з видобутку та постачання газу. Зокрема, вони свідчать про значне падіння видобутку газу в РФ.

Як свідчить звіт "Газпрому", за підсумками першого півріччя 2023 року видобуток природного та попутного газу в Росії становив 179,45 млрд кубометрів, це на 24,7% менеше, ніж за аналогічний період минулого року, пише російський Інтерфакс.

Зменшення експорту обумовлене падінням постачання газу до Європи – історично найбільшого зовнішнього ринку для "Газпрому". Цього року майже всі основні маршрути транспортування російського газу трубопроводами до європейських країн були так чи інакше порушені або зупинені після відмови європейських країн виконувати вимоги Владіміра Путіна платити за газ у рублях.

Зараз російський трубопровідний газ надходить до Європи лише через один із пунктів на кордоні Росії з Україною та однією гілкою газопроводу "Турецький потік" – через Туреччину до Угорщини та Сербії.

Тим часом "Газпром" поступово нарощує постачання до Китаю, однак вони не здатні компенсувати втрату європейського ринку через відсутність інфраструктури.

За перше півріччя "Газпром" поставив на внутрішній та зовнішні ринки 166 млрд кубометрів газу. За аналогічний період 2022 року компанія поставила 225,7 млрд кубометрів – поставки впали на 26,5%.

"Споживання газу у звітному періоді перебувало під впливом погодних, економічних та геополітичних факторів. Уповільнення економічної активності у Європі сприяло збереженню показників споживання газу на низьких значеннях. При цьому попит на російський газ у цьому регіоні також перебував під впливом геополітичного чинника та високого рівня заповненості європейських ПСГ", – повідомила компанія.

Як повідомлялося, чистий прибуток "Газпрому" за підсумками першої половини 2023 року склав понад 296 млрд рублів – це мінімальний результат за останніх три роки і у 8 разів менше, ніж у першій половині 2022 року.

"Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.