Для відновлення економіки України необхідно повертати біженців з ЄС, – Мінекономіки

Міністерство економіки протягом чотирьох років планує відновити українську економіку до довоєнного рівня, але для цього потрібно повертати українських біженців з Європи в Україну.

Про це заступник міністра економіки Олексій Соболєв розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник", – сказав Соболєв.

"У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну – чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання", – додав заступник міністра економіки.

Він наголосив, що саме повернення українських біженців має стати основним фактором відновлення економіки.

"Перш за все, ми сподіваємося, що в країну повернуться мільйони людей – це буде ключовим стимулом для зростання економіки. Зросте економічна активність, з’являтимуться нові компанії, нові продукти й послуги. Зараз за кордоном перебувають кілька мільйонів українців, і для багатьох із них перемога у війні є очікуваним сигналом для повернення додому", – наголосив Соболєв.

Заступник міністра додав, що сприятимуть зростанню економіки інвестиції від партнерів та приватного бізнесу.

"Друга складова – інвестиції та допомога від партнерів. Програма від ЄС стане частиною цього фінансування, ми також ведемо перемовини з іншими країнами G7, міжнародними фінансовими організаціями та іншими партнерами України. Росія також має компенсувати завдану шкоду людям та інфраструктурі... Тому третя, дуже важлива складова відновлення, – це приватні інвестиції. Саме бізнес має стати рушійною силою відновлення та розвитку економіки", – розповів Соболєв.

Як повідомлялося, Мінекономіки цього року прогнозує зростання ВВП України до 4%.

За даними Держстату, реальний ВВП України за підсумками 2022 року через повномасштабну російську військову агресію впав на 29,1%.