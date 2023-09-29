Курс рубля відновив падіння попри доручення Путіна

Курс долара під час торгів на Московській біржі у п’ятницю, 29 вересня, перевищив позначку 98 руб. вперше із 8 вересня.

Станом на 14:40 за Київським часом долар торгується по 97,77 рубля, з початку торгів він подорожчав майже на рубль, свідчать дані біржі.

Курс євро в ході торгів на перевищив 103 рублі вперше після 20 вересня. Зараз євро коштує 103,52 руб., з початку торгів європейська валюта дорожчає на 1,3 рубля.

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Як повідомлялося, у вересні російський президент Владімір Путін висловив занепокоєння через падіння курсу рубля і доручив уряду ухвалити "відповідні рішення".

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що Росія може частково відновити контроль за рухом капіталу, щоб зупинити падіння курсу рубля.

Нагадаємо, 14 серпня курс російської валюти обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Через падіння рубля Владімір Путін 16 серпня провів екстрену нараду з урядовцями та головою центробанку РФ Ельвірою Набіуліною. Її підсумком стало доручення експортерам збільшити обсяги продажу валютної виручки. Також розглядалася можливість повернення нормативів продажу експортерами валютної виручки та обмежень на рух капіталу, але від них поки що відмовилися.