"Гривня не злетіла в космос". Голова Нацбанку Пишний розповів про перший день після скасування фіксованого курсу

Очільник Національного банку Андрій Пишний повідомив, що в перший день після відмови від політики фіксованого курсу попит на валюту в Україні зріс, але гривня не впала. Навпаки – дещо зміцнилася.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора (2 жовтня) курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/$ (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним – до 36,59 грн/$. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%", – зазначив він.

За його словами, зростання попиту на ринку було очікуваним. У такий спосіб валютний ринок намагається "протестувати рішучість НБУ", пояснив Пишний.

"НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій. Наша мета – зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються. Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві", – додав очільник НБУ.

Він додав, що учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

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Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.