Мережа магазинів H&M Group відновить роботу в Україні до кінця року, – ЗМІ

Магазини шведської мережі H&M повернуться до роботи в Україні наприкінці листопада – початку грудня.

Про це пише NV Бізнес із посиланням на три джерела – директорів торгових центрів та консультанта із комерційної нерухомості.

За їхніми даними, мережа готова відкрити шість магазинів, які розташовані в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

До повномасштабного вторгнення мережа також управляла магазином в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Їх планують відкрити пізніше – у другу чергу.

"H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України", – говорить один із директорів торгового центру.

У пресслужбі H&M коментарі щодо відновлення роботи не надали.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.

Як повідомлялося, перший магазин H&M відкрився у Києві в 2018 році. За наступні три роки в столиці, Харкові, Одесі та Львові ритейлер відкрив ще близько десятка торгівельних точок. У 2022 році компанія H&M мав намір запустити в Україні інтернет-магазин.