Грузинська компанія після скандалу вилучає з продажу пляшки води з російськими етикетками

Грузинський виробник питної води "Цкалі Маргебелі" вилучає з торгових мереж Грузії пляшки з написами російською мовою після скандалу в соцмережах.

Про це повідомлять Новости-Грузия.

"Ми беремо на себе повну відповідальність за те, що сталося. Щоб виправити ситуацію та зберегти довіру наших покупців, ми вживаємо негайних заходів – кожна така пляшка буде вилучена з мереж. Просимо вибачення за зазначені незручності та непорозуміння. Нам важлива ваша довіра", – заявили у компанії.

У "Цкалі Маргебелі" пояснили, що компанія взагалі не продає свою воду в Росії, а на грузинському ринку помилково опинилися 7 776 пляшок, призначених для відправки до Білорусі.