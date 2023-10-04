За ніч відшкодування вкладів через "Дію" отримали понад 500 українців
Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб, за ніч вкладники отримали 3,4 млн грн.
"568 виплат на суму понад 3,4 млн грн уже за першу ніч – це гарний старт. Я вдячна команді Міністерства цифрової трансформації та нашим банкам-агентам, які долучилися до впровадження послуги", – сказала директор-розпорядниця Фонду Світлана Рекрут.
Зазначається, що послугою можуть скористатися вкладники 34 банків, що ліквідуються Фондом. У розрізі банків найактивніше за відшкодуванням через застосунок "Дія" зверталися вкладники: АТ "АКБ "Конкорд" – 335 виплат, АТ "Мегабанк" – 66 виплат, АТ "МР Банк" – 55 виплат, АТ "Банк Форвард" – 37 виплат, АТ "Укрбудінвестбанк" – 29 виплат.
Також отримали відшкодування від Фонду за допомогою нової послуги вкладники АТ "ВТБ Банк", АТ "Місто Банк", АТ "Златобанк", ПАТ "АКБ "Капітал", АТ "Банк Січ", АТ "Айбокс Банк".
Як повідомлялося, 3 жовтня Мінцифри та Фонд гарантування запустили нову послугу в "Дії". Тепер вкладники збанкрутілих банків можуть отримати відшкодування через застосунок.