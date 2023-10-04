Скасування фіксованого курсу гривні: Долар міжбанку подорожчав ще на дві копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку продовжує повільно знижуватися після відмови від фіксованого курсу.

За даними на сайті Національного банку України (НБУ), довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 середи становило 36,5901 грн/$, порівняно із 36,5744 грн/$ напередодні.

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс гривні на 4 жовтня на рівні 36,59 грн/$ після відмови від фіксованого курсу 36,57 грн/$, який діяв із кінця липня 2022 року.

За неофіційними даними, курс гривні на кінець торгів на міжбанку напередодні становив близько 36,61 грн/$, обсяг торгів – близько $540 млн, що приблизно на два порядки вище за обороти в попередні дні, коли діяв фіксований курс.

Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.