Економіст пояснив регулярні провали аукціонів "Укрзалізниці" з продажу брухту

Різке падіння кількості успішно проведених аукціонів "Укрзалізниці" з продажу брухту чорних металів пов’язано із некомпетентністю менеджерів залізниць, які роблять одні й ті самі помилки, та незнанням ринку металобрухту.

Таку думку висловив економіст Олексій Кущ, передає "Апостроф".

"Починаючи із травня цього року ми бачимо різке падіння кількості успішно проведених аукціонів "Укрзалізниці" з продажу металобрухту. Якщо до цього цей показник складав майже 50-80% від оголошених тендерів, то після він впав до катастрофічних 2-13%. Тобто, споживачі майже перестали купляти брухт в УЗ", – зазначив він.

Такий стан речей він пов'язує із низькою обізнаністю менеджерів "Укрзалізниці" щодо тенденцій на світовому ринку брухту.

"Наприклад, на початку цього року, коли світові котирування на брухт коливалися у межах $400-450/тонна, "Укрзалізниця" продавала свою сировину по 4000 грн/тонна, і на ці аукціони приходили покупці та купляли її. Але у травні УЗ раптово підняла ціни на до 6300 грн/тонна, тоді як світові ціни впали до $370-380/тонна. Зрозуміло, що така цінова політика призвела до того, що покупці відмовились приходити на аукціони", – каже Олексій Кущ.

Він звернув увагу на низьку металургійну цінність сировини, яку залізниця почала виставляти на продаж: "Українські металургійні заводи, перш за все, цікавить брухт під назвою "Вид 510", витрати якого на переробку та підготовку до плавки порівняно низькі. Водночас, "Укрзалізниця" пропонує, головним чином, "Вид 3", Вид "500", "Вид 501", тощо. Цей брухт не є "чистим" з точки зору металургів".

На думку фахівця, остання серія аукціонів красномовно демонструє провал менеджменту "Укрзалізниці".

"Замість запланованих мінімальних 215 млн грн від 56 аукціонів отримала лише 21,6 млн грн від 4 тендерів. Це дуже мало, і вочевидь в "Укрзалізниці" не розуміють, що із цим робити далі. Вважаю, що це радже некомпетентність, аніж саботаж. Я пам'ятаю, як раніше керівництво УЗ проводило регулярні наради із покупцями брухту, приймало гнучкі рішення та отримувало результат", – констатував економіст.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" голова правління "Укрзалізниця" Євген Лященко, наразі на різноманітних майданчиках залізниць по всій країні накопилися величезні залишки металобрухту обсягом 184 тис. тонн.

"Це дуже багато… Якщо ми не можемо реалізувати його за економічно обґрунтованою ціною, це реально гальмує процес подальшої заготівлі, що безпосередньо пов'язано і з безпекою руху, звільненням заставлених колій", – підкреслював він.