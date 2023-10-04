"Енергоатом" знову заявив про ризик радіаційної аварії на ЗАЕС через дії окупантів

Російські загарбники та персонал на окупованій Запорізькій АЕС не дотримуються вимог ліцензії українського Держатомрегулювання.

Як повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом", окупанти вивели енергоблок №4 зі стану "холодного зупину" в стан "гарячого зупину". Натомість, за даними МАГАТЕ, енергоблок №6 вивели з "гарячого" стану в "холодний".

При цьому вимоги ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків станції були змінені в червні цього року. Відповідно до них, всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати виключно у стані "холодного зупину". Їхнє переведення в "більш небезпечний" стан гарячого зупину заборонено.

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – прокоментував президент "Енергоатому" Петро Котіна.

Він додав, що такі вимоги до експлуатації Запорізької АЕС були висунуті через відсутність своєчасного технічного обслуговування та необхідних поточних ремонтів обладнання під час окупації станції.

При цьому "Енергоатом" заявляє, що присутність і дії російських військ на станції вже спричинили низку аварійних ситуацій.

"Зокрема, на енергоблоці №4 внаслідок його розігріву відбулось протікання радіоактивного теплоносія (води) з першого до другого контуру, що є порушенням одного з бар’єрів на шляху розповсюдження радіоактивного забруднення. Аналогічна ситуація сталась і під час спроби загарбників "розігріти" енергоблок №6", – додає пресслужба компанії.

Також переведення 6-го блоку в стан "гарячого зупину" спричинило "значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику", що є потенційно шкідливим для персоналу, населення та довкілля, додає "Енергоатом".