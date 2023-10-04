Заснована за наказом Путіна інноваційна держкорпорація "Роснано" опинилася на межі банкрутства

Російська інноваційна держкорпорація "Роснано" справді опинилася на межі банкрутства, вирішенням цієї проблеми займається уряд Росії.

Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, передає РБК.

"Там були певні успіхи, але, якщо ви пам'ятаєте, президент побіжно згадав про досить велику дірку в цій корпорації. Вона справді занадто велика. Уряд займається цим питанням", – визнав Пєсков.

За його словами, в уряді "генеруються відповідні пропозиції".

"Справді, там є проблеми", – додавсказав Пєсков.

Напередодні "Роснано" оприлюднила звіт про те, що не зможе погасити борги до кінця поточного року за рахунок власних коштів. У держкомпанії визнавали "високу ймовірність виникнення ознак банкрутства", що якщо акціонери "Роснано" не зможуть знайти кошти для оплати боргів. Розмір чистого боргу компанії за підсумками першого півріччя 2023 року перевищує 95 млрд руб., з кінця 2022 року він зріс майже на 5 млрд руб.

У вересні Владімір Путін визнавав, що у структурі "Роснано" "велика діра, величезна діра фінансова".

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АТ "Роснано" – російська державна компанія, створена в 2011 році шляхом реорганізації державної корпорації "Російська корпорація та інвестор у нанотехнології", яку було засновано у 2007 році на виконання доручення самого Путіна, який тоді назвав нанотехнології одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

"Роснано" мала сприяла в реалізації державної політики щодо розвитку наноіндустрії, інвестуючи безпосередньо та через інвестиційні фонди нанотехнологій у високотехнологічні проєкти, що забезпечують розвиток нових виробництв на території РФ, серед яких: ядерна медицина та медичне приладобудування, інноваційна нанобіофарм та фотоніка, нанопокриття та модифікація поверхні, нові матеріали (полікремний), відновлювана енергетика та енергоефективність.

Станом на 2019 рік компанія інвестувала у 97 заводів та R&D центрів у 37 регіонах Росії, але багато з них збанкрутували або були реструктуризовані. Сама компанія в 2016 році вже ледве не уникла дефолту за облігаціями через падіння вартості компанії нижче за рівень боргових зобов'язань.