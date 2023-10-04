Росія посилить стеження за громадянами: ФСБ отримає доступ до геолокації і платежів росіян
Спецслужба вже розробила проєкт відповідної постанови уряду РФ, повідомляє РБК.
Реєстр розробників додатків, як організаторів поширення інформації в інтернеті, існує у Росії ще з 2014 року, його веде Роскомнагляд. До нього включено, наприклад, соціальну мережу "ВКонтактє", сервіси "Яндекса" та інші ресурси.
Наразі вони не зобов'язані зберігати дані про геолокацію користувачів і засоби платежів, хоча такі дані вже зберігаються та обробляються, вказують у ФСБ. Тому російська спецслужба хоче нормативно закріпити обов'язок зберігати такі дані та передавати їх ФСБ.
У 2018 році у Росії вже набув чинності закон, згідно з яким компанії, внесені до реєстру організаторів розповсюдження інформації, повинні зберігати дані про дзвінки та повідомлення користувачів протягом шести місяців, а також на запит надавати ФСБ та іншим уповноваженим органам дані про дії користувачів, включаючи зміст листування.