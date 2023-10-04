Росія посилить стеження за громадянами: ФСБ отримає доступ до геолокації і платежів росіян

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) планує зобов’язати розробників мобільних додатків зберігати дані про геолокацію та засоби платежів користувачів.

Спецслужба вже розробила проєкт відповідної постанови уряду РФ, повідомляє РБК.

Реєстр розробників додатків, як організаторів поширення інформації в інтернеті, існує у Росії ще з 2014 року, його веде Роскомнагляд. До нього включено, наприклад, соціальну мережу "ВКонтактє", сервіси "Яндекса" та інші ресурси.

Наразі вони не зобов'язані зберігати дані про геолокацію користувачів і засоби платежів, хоча такі дані вже зберігаються та обробляються, вказують у ФСБ. Тому російська спецслужба хоче нормативно закріпити обов'язок зберігати такі дані та передавати їх ФСБ.

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У 2018 році у Росії вже набув чинності закон, згідно з яким компанії, внесені до реєстру організаторів розповсюдження інформації, повинні зберігати дані про дзвінки та повідомлення користувачів протягом шести місяців, а також на запит надавати ФСБ та іншим уповноваженим органам дані про дії користувачів, включаючи зміст листування.