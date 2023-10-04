Рекорд з лютого: Українці збільшили чисту купівлю валюти у 3 рази

У вересні купівля населенням валюти перевищила продаж другий місяць поспіль, збільшившись втричі, порівняно із серпнем.

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці зросла до рекордного з лютого цього року показника – $444,28 млн.

При цьому українці зменшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,55 мільярда, а продаж – до $1,36 млрд.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти – до $485,27 млн із $228,31 млн у попередньому місяці. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $223,71 млн.

Як повідомлялося, у серпні купівля населенням валюти перевищла продаж на $148,53 млн вперше за три літні місяці. При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

За 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.