Доходи нафтогазового бюджету Росії за вересень зросли на 15%

Державні нафтогазові доходи Росії зросли приблизно на 15% у вересні порівняно з попереднім місяцем – до 739,9 млрд руб. ($7,44 млрд) – завдяки зростанню надходжень від податку на видобуток корисних копалин.

За даними Мінфіну РФ, виручка від продажу нафти і газу, що має вирішальне значення для орієнтованої на сировину економіки Росії, також зросла на 7,5% порівняно з тим же місяцем 2022 року, передає enkorr із посиланням на Reuters.

Водночас за весь період із січня по вересень нафтогазові надходження зменшилися на 34,5%, до 5,576 трлн руб., у річному обчисленні.

Енергетичні доходи Росії скоротилися через санкції Заходу, такі як обмеження цін і ембарго на морський експорт нафти, а також через закриття газопроводів Nord Stream до Європи, які були підірвані у вересні 2022 року.

Валові надходження від податку на видобуток корисних копалин у вересні зросли до 1,09 трлн руб. із 874,8 млрд руб. у серпні завдяки зростанню цін на сировинні товари.

Платежі нафтопереробним заводам у рамках так званого "демпферного механізму" – запровадженого, щоб зупинити компанії, які заробляють на високих експортних цінах на паливо, й захистити внутрішній ринок, – минулого місяця зросли до 298,7 млрд руб. зі 185,9 млрд руб. у серпні.

Ці виплати буде припинено з наступного місяця, оскільки уряд намагається подолати дефіцит бюджету.

Передбачуване скасування демпферних платежів сприяло дефіциту палива, що змусило уряд 21 вересня запровадити заборону на експорт палива.

Скасування платежів, ймовірно, істотно збільшить доходи від нафти і газу в наступному місяці.

Бюджетні дотації нафтопереробним компаніям від "реверсного акцизу на нафту" також зросли до 138,9 млрд руб. минулого місяця зі 113,8 млрд руб. у серпні.

Мінфін РФ заклав у бюджет падіння нафтогазових доходів цього року на 23% – до 8,94 трлн руб. Очікується, що дефіцит бюджету складе майже 3 трлн руб., або 2% валового внутрішнього продукту.

Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи бюджету РФ за січень-липень скоротилися на 41,4%, до 4,19 трлн руб.