Завдані Росією збитки інфраструктурі України перевищили $151 мільярд, – KSE. ІНФОГРАФІКА

Станом на 1 вересня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, зросла до $151,2 млрд (за вартістю заміщення).

Як зазначає Київська школа економіки (KSE), унаслідок війни продовжуються руйнування житлових будинків, освітніх закладів, інфраструктури, що і призводить до зростання загальної суми збитків.

У порівнянні з червнем 2023 року сума прямих збитків зросла ще на понад $700 млн – зі $150,5 млрд до $151,2 млрд.

На початок осені 2023 року у загальному обсязі прямих збитків найбільшою часткою залишаються втрати житлового фонду – $55,9 млрд.

Загалом зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій 167,2 тис. об’єктів житлового фонду, з них 147,8 тис. – приватні будинки; 19,1 тис. – багатоквартирні, ще 0,35 тис. – гуртожитки.

З-поміж регіонів, які найбільше постраждали від руйнування житлового фонду, – Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Запорізька області.

На другому та третьому місці за сумою збитків залишаються сфери інфраструктури та промисловості й втрат підприємств – $36,6 млрд та $11,4 млрд відповідно.

Із початку бойових дій в Україні були пошкоджені 18 аеропортів і цивільних аеродромів, щонайменше 344 мости та мостові переходи, понад 25 тис. кілометрів автомобільних шляхів державного та місцевого значення й комунальних доріг. Втрати промисловості та підприємств нараховують щонайменше 426 великих і середніх приватних підприємств та держкомпаній, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок війни.

Сфера освіти, за оцінками експертів проєкту KSE Institute "Росія заплатить", є однією з найбільш постраждалих. На початок вересня 2023 року цій сфері завдано внаслідок війни збитків на $10,1 млрд. У порівнянні з червнем 2023 року ця сума зросла на понад $400 млн.

Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих освітніх обʼєктів вже перевищує 3,5 тис., серед них – понад 1,7 тис. закладів середньої освіти, понад тисяча – дошкільної, 586 – вищої освіти. Найбільша кількість зруйнованих та пошкоджених освітніх закладів, за інформацією обласних військових адміністрацій у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Київській областях.

Також продовжують зростати збитки й у сфері охорони здоровʼя, які станом на 1 вересня 2023 року оцінюються у $2,9 млрд. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 1223 медзаклади, з них 384 лікарні та 352 амбулаторії.