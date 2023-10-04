Зі спецрахунку НБУ на потреби оборони з початку війни перераховано майже 30 мільярдів

Станом на 1 жовтня 2023 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить майже 1,1 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 760 млн грн.

Як ідеться в повідомленні НБУ, всього з початку війни на спецрахунок надійшло майже 31 млрд грн в еквіваленті.

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великої Британії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари) надійшло майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 30 млрд грн, у вересні – понад 638 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – понад 1,41 млрд грн;

на потреби Національної поліції України – усього 1,65 млрд грн;

на потреби Міністерства оборони України – понад 19,72 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби України – усього 1 млрд грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України – понад 5,42 млрд;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – понад 114,7 млн грн;

на потреби РНБО України – 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;

на потреби Служби безпеки України – понад 318,2 млн грн.

Нагадаємо, що перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

Станом на 1 жовтня 2023 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить майже 114 млн грн.

За вересень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 7 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.