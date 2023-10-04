Обсяги торгів валютою на міжбанку впали вдвічі, курс гривні знизився на 1 копійку – до 36,6 грн/$ (оновлено)

Національний банк України (НБУ) встановив на завтра, 5 жовтня, офіційний курс гривні на рівні 36,6 грн/$, знизивши його на 1 копійку.

Офіційний курс євро на завтра встановлено на рівні 38,43 грн, порівняно із 38,33 грн на 4 жовтня, свідчать дані на сайті НБУ.

Наприкінці торгів на міжбанку курс гривні опускався до 36,65 грн/$, порівняно з довідковим курсом опівдні 36,6034 грн/$, хоча в окремі моменти він зміцнювався і до 36,58 грн/$, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на учасників ринку.

За даними агентства, обсяг торгів у середу впав до $244 млн порівняно з приблизно $540 млн у попередній день, коли Нацбанк продав близько $520 млн.

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.

Нагадаємо, Національний банк з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. З того часу його було зафіксовано на цьому рівні.