Польща скасує соціальну підтримку для українських біженців з наступного року

Уряд Польщі наступного року планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Про це речник польського уряду Пьотр Мюллер заявив в інтерв'ю агенції PAP, передає Укрінформ.

"Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться", – повідомив Мюллер.

Він уточнив, що частина положень закону про допомогу українцям, втратять чинність у першому кварталі наступного року, висловивши сподівання, що "просто не буде потреби їх продовжувати".

Згідно з опублікованим у середу опитуванням центру Pollster для видання Super Express, на питання, чи Польща й надалі повинна фінансово підтримувати громадян України, 60% громадян Польщі відповіли негативно, 26% виступили за подальшу підтримку українців, а 14% не визначилися з цього приводу.

Як повідомлялося, торік у березні у Польщі було прийнято спецзакон про підтримку українців, які, рятуючись від війни, прибули до Польщі. Відповідно до закону українці могли легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини, отримувати різну фінансову допомогу, зокрема виплати на дітей за програмою "500+".

У червні президент Польщі Анджей Дуда продовжив дію закону про підтримку українців до 4 березня 2024 року.