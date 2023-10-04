Греція заявила про готовність експортувати українське зерно

Греція готова надати альтернативний маршрут для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс на неформальному засіданні Ради ЄС, передає Ekathimerini.

Герапетрітіс сказав своїм колегам із ЄС, що Греція готова зробити свій внесок у вирішення проблеми, і акцентував увагу на "величезних наслідках" розвалу зернової угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня.

Продукцію пропонується транспортувати залізницею через Румунію і Болгарію до Салонік і Александруполіса.

Зазначається, що, хоча обидва грецькі порти можуть приймати судна, необхідні для транспортування зерна, але пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Проте саме це могло б стати стимулом для прискорення модернізації залізниць, наприклад, лінії від Александруполіса до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, яка знаходиться дуже близько до турецького кордону.

Існують альтернативні маршрути грецькому плану через Балтійське та Адріатичне моря. Балтійський варіант проштовхує Польща за співпраці з Литвою, хоча польський порт, як-от Гданськ, є набагато ймовірнішим пунктом експорту, ніж литовський порт Клайпеда.

Адріатичний варіант зосереджений на хорватському порту Рієка, де зерно транспортується потягом через Угорщину та Словаччину.