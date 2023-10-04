Експорт м’яса з початку року зріс на 10%, – Мінагрополітики

За дев’ять місяців 2023 року зростання обсягів експорту м’яса становило понад 10% порівняно з 2022 роком

Як повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, українські виробники м'яса в умовах війни зберегли базу для зростання галузі. Цьогоріч очікується збільшення виробництва свинини на 4% в порівнянні з 2022 роком. Також зростає експорт м'яса та м’ясопродуктів.

"В Україні є всі передумови для ефективного розвитку м'ясної галузі і реалізації експортного потенціалу. За дев'ять місяців 2023 року зростання обсягів експорту м’яса становило понад 10% порівняно з 2022 роком", – сказав Висоцький.

Він додав, що згідно з короткостроковим прогнозом на 2024 рік, очікується стабілізація обсягів виробництва м'яса птиці та свинини.

Раніше Висоцький заявляв, що в Україні зростає поголів'я великої рогатої худоби, свиней та птиці, а експорт м'яса та м'ясної продукції у вартісному вираженні перевищую імпорт у 5,3 раза.