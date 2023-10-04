МВФ чекає від України законів про перевірку видатків політиків та відновлення податкових перевірок

В рамках другого перегляду програми розширеного фінансування для України Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.

Про це голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив на пресконференції за підсумками візиту делегації Фонду до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що це два ключові елементи", – сказав очільник місії.

За словами Грея, ці рішення очікуються протягом найближчих тижнів.

Він додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування "5-7-9%".

Водночас голова місії МВФ назвав важливим нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування для чиновників, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

"Просто зараз, стосовно структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики", – підсумував він.

Грей також повідомив, що всі кількісні цілі для другого перегляду програми, встановлені на кінець червня, Україна виконала, і це важлива відправна точка і важливе досягнення.

Своєю чергою заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан додала, що Міжнародний валютний фонд найближчими тижнями продовжить взаємодію з українською владою в рамках підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

За її словами, відновлення роботи постійного представництва МВФ в Україні цього тижня допоможе розширити та поглибити взаємодію із широким колом зацікавлених сторін.

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Як повідомлялося, 25 вересня місія Міжнародного валютного фонду розпочала технічні дискусії з представниками влади України у межах підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування. На початку жовтня місія МВФ здійснила перший за три роки візит в Україну.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF) та схвалила негайне виділення другого траншу 663,9 млн СПЗ (близько $890 млн).

Нову програму співпраці з МВФ було затверджено 31 березня цього року, а перший транш $2,7 млрд Україна отримала на початку квітня. Плановий графік програми передбачає виділення Україні після першого траншу трьох траншів по SDR 664 млн (близько $900 млн) у середині червня та жовтня цього року та наприкінці лютого наступного за результатами першого, другого та третього перегляду, коли оцінюється виконання зобов'язань терміном на кінець квітня, червня та грудня цього року відповідно.