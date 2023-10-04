Уряд Росії урізав витрати на розселення мешканців аварійного житла на 60% заради війни в Україні

Уряд Росії радикально урізав видатки на розселення аварійного житла у 2024 році, водночас збільшивши частку видатків на фінансування армії до максимуму з часів СРСР.

Витрати федерального бюджету на фінансування проєкту "Забезпечення стійкого скорочення непридатного для житла житлового фонду" наступного року буде урізано на 60%, повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на пояснювальну записку до проєкту закону про бюджет.

Фінансування за цим напрямком наступного року зменшать на 26,9 млрд рублів: цього року на нього витратять 46,1 млрд рублів, а наступного – лише 19,2 млрд рублів.

У рамках цього проєкту російська влада обіцяла розселити півмільйона росіян з аварійних будинків загальною площею 9 млн кв. метрів.

Також планують урізати видатки на всі програми національного проєкту "Житло та міське середовище".

Так, витрати на федеральний проект "Житло", в рамках якого до 2030 року планувалося побудувати 120 млн кв. метрів нової житлової площі, будуть зменшені на 12% щодо плану – до 31,5 млрд рублів.

Проєкт "Формування комфортного міського середовища" втратить 16% фінансування – його зменшать до 50,8 млрд рублів.

Видатки на федеральний проєкт "Чиста вода", який передбачав модернізацію сотень очисних споруд по всій країні, зменшаться на 11%, –до 23,8 млрд рублів.

Загалом житловий нацпроєкт втратить понад чверть фінансування: із 176 млрд рублів цього року наступного року залишиться лише 125,5 млрд.

Проєкт розселення аварійних будинків, загальна площа яких офіційно перевищує 26 млн кв. метрів, стане рекордсменом зі скорочення витрат, незважаючи на те, що "витягти людей із нетрів" наприкінці минулого року вимагав президент Володимир Путін.

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Як повідомлялося, частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу.

Зокрема, на фінансування статті "національна оборона" уряд Росії планує спрямувати наступного року 10,8 трильйона рублів – це на 70% більше, ніж у поточному році (6,8 трильйона), у 2,3 раза більше, ніж у 2022 році ( 4,7 трлн), і втричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трильйона рублів). В результаті вперше видатки на армію та виробництво зброї сягнуть майже третини видатків російського бюджету (29,5%).

Якщо ж врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему виконання покарань, то Росія вже побила рекорди пізньорадянського періоду. У сумі на статті "національна оборона" і "національна безпека" (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% російського бюджету, порівняно із 33% бюджету СРСР у 1990 році.