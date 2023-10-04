Додатковий коридор для експорту українського зерна: ЄБРР виділить Молдові кредит на реконструкцію залізниці

Уряд Молдови ратифікував угоду щодо залучення коштів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) на модернізацію 446-кілометрової ділянки залізниці з півночі на південь країни.

Як повідомило міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова, на ремонт залізничного коридору Валчінец – Окниця – Бєльці – Унгени – Кишинів – Каїнари ЄБРР надасть кредит на суму 23 млн євро. Кошти мають бути розподілені двома траншами по 12 млн євро та 11 млн євро та будуть спрямовані на заміну шпал, рейок та баласту на критичних дільницях, передає LIGA.net.

Проєкт відбудови залізничної дільниці розробили залізничники Молдови у межах ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Європейською комісією. 31 травня "Укрзалізниця" та "Залізниця Молдови" уклали меморандум щодо відновлення залізничного коридору.

Завершити реконструкцію планують до кінця 2024 року.

Інтерес України полягає в тому, що ця ділянка стане для українських експортерів додатковим зручним коридором, який буде пов'язаний, зокрема, з портом Рені.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявляла, що її країна готова допомогти Україні із транзитом зерна і шукає рішення для цього.

Вона зазначила, що Молдова веде з цього приводу переговори з Україною, Румунією та ЄС.