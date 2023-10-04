МВФ допоможе Україні підготуватися до реструктуризації боргів за євробондами

Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця літа 2024 року очікує на реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу України, переважно у вигляді єврооблігацій, і допоможе у підготовці макроекономічних рамок, яким має відповідати така реструктуризація.

Про це голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив на пресконференції за підсумками візиту делегації Фонду до Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка б відповідала програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися", – сказав очільник місії МВФ.

Грей нагадав, що український уряд має стратегію реструктуризації боргу, яка є публічним документом і була опублікована в березні.

"Українська влада також має фінансових консультантів, які розроблять точні деталі реструктуризації боргу", – додав глава місії.

Він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом вже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне його врегулювання очікується до закінчення поточної програми EFF, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні наступного року.

Грей також уточнив, що Україна не має наміру реструктуризувати внутрішній борг.

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Як повідомлялося, у серпні 2022 року Україна отримала згоду власників суверенних єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки. У спільному пакеті з пропозицією суверена запит на отримання згоди кредиторів для відстрочки виплат отримали "Укравтодор" та "Укренерго".

20 липня 2022 року Україна офіційно звернулася з проханням до кредиторів добровільно продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці, а також відстрочити на такий самий термін сплату відсоткового доходу за ними. Крім того, Кабмін доручив Мінфіну звернутися до держателів державних деривативів (ВВП-варрантів), випущених в рамках реструктуризації держборгу у 2015 році, з проханням про внесення змін до умов їх випуску.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.

Цю пропозицію підтримали кредитори України з країн G7 та члени "Паризького клубу". Водночас у пресслужбі Мінфіну запевнили, що на відстрочку виплат також готові погодитися основні приватні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock.