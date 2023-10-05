Литва планує наступного року виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро

До видатків бюджету на 2024 рік у Литві планують включити підтримку України на суму 340 млн євро.

Про це в інтерв'ю BNS заявила прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, передає Європейська правда.

За словами Шимоніте, найближчими роками Вільнюсу знадобляться кошти не лише на підтримку біженців війни, але й на продовження підтримки Києва, якщо країни ЄС не домовляться про 50-мільярдний пакет допомоги Україні.

"Україні ми надамо загалом близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 млн євро", – уточнила Шимоніте.

Литовський уряд розгляне проєкт бюджету на 2024 рік у четвер, 5 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Угорщина запропонувала розділити майбутню допомогу Євросоюзу для України на 50 млрд євро, посилюючи занепокоєння щодо зменшення економічної підтримки Києва.