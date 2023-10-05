У Румунії підготували механізм обмеження імпорту зерна з України

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу оголосив, що імпорт зерна з України та Молдови буде дозволений тільки румунським фермерам і переробникам лише на підставі ліцензії.

За словами Барбу, румунське міністерство сільського господарства та розвитку села підготувало проєкт розпорядження про правові рамки для імпорту сільськогосподарської продукції з України та Молдови, передає Європейська правда.

Вони передбачають, що румунські підприємства зможуть імпортувати чотири види товарів з України та Молдови – пшеницю, кукурудзу, насіння соняшнику та ріпак – тільки після отримання дозволу від міністерства.

"Як і обіцяли, ми захищаємо румунське виробництво і працю румунських фермерів", – зазначив Барбу.

Румунія є однією з п'яти східноєвропейських країн ЄС разом із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, які зазнали різкого зростання імпорту українського зерна після вторгнення Росії в Україну.

Це спотворило місцеві ринки і викликало протести фермерів, що призвело до того, що ЄС схвалив обмеження на імпорт українського зерна до 15 вересня, при цьому дозволивши транзит зерна в інші країни.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).