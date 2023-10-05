Новини

Кабмін призначив ще трьох заступників міністрів оборони (оновлено)

2 75010
умєров
Під час засідання 5 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністрів оборони.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, на ці посади призначили Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.

Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.

Як повідомлялося, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив одразу шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Таким чином, з-поміж заступників попереднього міністра оборони Олександра Резнікова свою посаду зберіг лише перший заступник Олександр Павлюк.

Пізніше, 27 вересня, уряд призначив трьох нових заступників – Юрія Джигира, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко – заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. 

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • kelt kant
    Кліменков тривалий час працював на керівних посадах в МАУ.
    МАУ це компанія Коломойського ... "новиє ліца"
  • John Lazurenko
    На чому тепер 3.14дить гроші будуть нові заступники та новий міністр ? Берці, яблука, вода, хліб?
  • Ярема Стогін 0ab626e0
    З такими професіАНАЛАМИ і АНАЛками ми війну виграємо - точняк
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини