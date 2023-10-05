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Україна отримала два потужні трансформатори, які забезпечать світлом пів мільйона людей

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трансформатор
В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії за координації Міністерства енергетики України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що обладнання буде встановлено на одній з підстанцій НЕК "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

"Минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни підступно знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.

Тому ця допомога від Японії та ПРООН – надзвичайно цінна для нас. Це потужний внесок у забезпечення енергетичної безпеки України напередодні складної зими, яку, сподіваємось, завдяки такому партнерству ми пройдемо гідно", – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами посла Японії в Україні Мацуди Кунінор, ще два трансформатори прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає декілька трансформаторів через Румунію.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • discovery
    один в опу другий в її ж, як запасний - Україна підготувалася до зими!
    ми ж не можемо собі дозволити шо б буба змерзла?
    і там щє іграшку налаштуйте для пацана...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    ахметов каже що великі збитки. треба піднімати ціну на електрику.
    а трансформатори в кончу-заспу. чи в карпатські "сирітські" поселення.
  • Storm UA
    Ого! Это очень дорогое оборудование. Для них нужно, в наших реалиях подземные бункеры строить.
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