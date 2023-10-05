Новини

Держпідприємство "Ліси України" закупить смартфони на понад 17 мільйонів

3 43237
телефон
Державне господарське підприємство "Ліси України" провело тендер на закупівлю мобільних телефонів. Його виграло ТОВ "Графікапром" із пропозицією у 17,22 млн грн.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

У результаті проведення тендеру, вартість закупівлі телефонів була знижена – спочатку держпідприємство закладало суму 18,92 млн грн.

Договір на поставку смартфонів уклали 3 жовтня. Так, "Ліси України" отримають 2500 китайських мобільних телефонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black по 6,89 тис. грн за штуку (з ПДВ).

За даними сервісу Hotline.ua такий телефон можна придбати в українських магазинах за 6,1-7,7 тис. грн.

Держпідприємство Ліси України закупить смартфони на понад 17 мільйонів 01

Телефони мають бути поставлені до кінця 2023 року.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. 

Автор: Юлiя Далецька

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    Якщо купуватимуть (а не просто вкрадуть гроші) то ціна буде значно дешевше за мінімальну від ринкової і на додачу ще й додаткова знижка за партію в 2500 шт. бо китайці в цьому плані дуже зговірливі. Мільйонів 7-8 гарантовано піде в кишеню організаторам цієї оборудки. Сімейство Шурми продовжує рубити бабло під час війни, поки прості люди скидаються на дрони, рації, тепловізори, запчастини і т.п. для ЗСУ.
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Дійсно необхідна річ під час війни...
  • Kord D
    Там де немає покриття, смартфон дуже корисна штука... Шапіто...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини