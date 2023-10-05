Держпідприємство "Ліси України" закупить смартфони на понад 17 мільйонів

Державне господарське підприємство "Ліси України" провело тендер на закупівлю мобільних телефонів. Його виграло ТОВ "Графікапром" із пропозицією у 17,22 млн грн.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

У результаті проведення тендеру, вартість закупівлі телефонів була знижена – спочатку держпідприємство закладало суму 18,92 млн грн.

Договір на поставку смартфонів уклали 3 жовтня. Так, "Ліси України" отримають 2500 китайських мобільних телефонів Sigma mobile X-treme PQ18 MAX black по 6,89 тис. грн за штуку (з ПДВ).

За даними сервісу Hotline.ua такий телефон можна придбати в українських магазинах за 6,1-7,7 тис. грн.

Телефони мають бути поставлені до кінця 2023 року.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою.