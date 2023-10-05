Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт щодо вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів. Які зміни пропонуються

Комітет з питань бюджету схвалив до другого читання законопроєкт №10037, який передбачає вилучення з місцевих бюджетів податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими.

Про це повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа на сторінці у Facebook.

Зокрема, Комітет підтримав законопроєкт з наступними змінами до другого читання:

"звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64%. При цьому, не менше 4% "звичайного ПДФО", що залишається в громадах, мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення;

У 2024 році реверс не вилучається з усіх громад (вилучення з місцевих бюджетів певних коштів на користь держбюджету, а потім перерозподіл цих коштів серед менш спроможних громад);

у 2024 році всі громади будуть дотягуватися до рівня доходів 2021 року дотаціями;

села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати);

залишки на рахунках органів місцевого самоврядування можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення "військового ПДФО", який буде застосовуватися з 1 жовтня 2023 року.

Як повідомлялося, ініційований Кабінетом міністрів законопроєкт передбачає перерозподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони, спрямувавши їх замість місцевих бюджетів на закупівлю дронів та боєприпасів.

Зокрема, з місцевих бюджетів пропонується вилучити 25,8 млрд грн вже у жовтні-грудні 2023 року і 93,7 млрд грн – наступного року. Водночас пропонується обмежити напрямки використання залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, які за даними уряду, наразі перевищують 200 млрд грн.

Крім того, пропонується зарахувати надходження Дорожнього фонду у 2024 році до загального фонду державного бюджету, а не до спеціального фонду. Також уряд пропонує скасувати субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році вона запланована в обсязі 16 млрд грн).