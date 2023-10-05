Світовий Банк покращив прогноз зростання ВВП України в 2023 та 2024 роках

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році, що відповідно на 1,5 та 0,5 відсоткових пункта вище червневих оцінок.

Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії, що розвиваються, передає Інтерфакс-Україна.



"Стабільніше електропостачання, збільшення державних витрат, велика зовнішня допомога, вищий, ніж очікувалося, урожай, а також підвищення споживчої та ділової впевненості сприяли поступовому зростанню активності в першій половині цього року після різкого спаду рік тому", – пояснили в Банку.



Зазначається, що скромне зростання в Україні відновилося у другому кварталі 2023 року вперше після російського вторгнення, чому сприяло зростання державного споживання та деяке відновлення в секторах, що отримують вигоду від військових витрат та покращення електропостачання.

У сільському господарстві вище зростання, ніж очікувалося раніше, було підтримано сприятливими погодними умовами. Перехід на альтернативні експортні маршрути в обхід портів Чорного моря полегшив деяке логістичне навантаження; Проте припинення дії Чорноморської зернової ініціативи в липні завдало шкоди експорту.

Водночас тиск на заробітну плату посилився на тлі повсюдного зростання попиту на робочу силу та обмеження пропозиції робочої сили, наголошується в оновленому економічному прогнозі.



Згідно з ним, прогноз зростання економіки України у 2026 році збережено на рівні 6,5%.

Зазначається, що економічні умови в Україні залишаються у вкрай тяжкому стані на тлі ескалації ризиків безпеки, додаткової шкоди інфраструктурі, відновлення тиску на ціни на енергоносії та обмеження пропускної спроможності маршрутів транспортування зерна на міжнародні ринки.

Як повідомлялося, Держстат оцінив зростання ВВП України у другому кварталі 2023 року у 19,5% до другого кварталу 2022 року.

Нацбанк наприкінці липня підвищив прогноз зростання економіки країни у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. При цьому у другому кварталі цього року він оцінював зростання 18,1%.

Міністерство економіки також покращило прогноз зростання ВВП у 2023 році з 2,8% до 4%, а наступного року очікує на його прискорення до 5%.