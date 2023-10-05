За програмою "єВідновлення" українцям виплатили майже 1,5 мільярда, – Кубраков

За програмою "єВідновлення", у межах якої українці можуть отримати кошти на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, вже виплатили майже 1,5 млрд грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час презентації нової антикорупційної програми Мінвідновлення, передає Укрінформ.

"На сьогоднішній день вже майже 1,5 млрд грн ми сплатили у межах програми "єВідновлення", – сказав він.

Кубраков зазначив, що вже у жовтні у межах програми почнеться видача сертифікатів за повністю зруйноване житло.

За словами віцепрем'єра, станом на 5 жовтня, у системі вже зареєстровано понад 4 тис. заявок на отримання компенсації за зруйноване житло.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн. на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використовувати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Також з 1 серпня у "Діє" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.