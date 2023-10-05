Справа про збитки на 18 мільярдів: Ще одному ексочільнику облгазу Фірташа обрали запобіжний захід

Колишньому голові правління АТ "Житомиргаз" обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною сумою застави понад 40 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"У межах кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України (ГТС). Підтверджена сума збитків завданих державі – понад 130 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ексголова правління "Житомиргазу" підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомлялося, в середині травня СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази підконтрольної йому "Регіональної Газової Компанії" (РГК) та інші компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.