Росія обійшла ОАЕ як найбільшого постачальника прямогінного бензину до Індії

Росія обігнала Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і стала провідним постачальником прямогінного бензину (ПБ) для Індії, оскільки Нью-Делі користується знижками на російські нафтопродукти й зміною маршрутів торговельних потоків після вторгнення Росії в Україну.

Як пише Reuters, сусідні ОАЕ протягом тривалого часу були основним джерелом імпортного ПБ для Індії, яка використовується для виробництва нафтохімії, що в кінцевому підсумку перетворюється на пластмаси й поліефірні волокна, тоді як раніше Індія мало купувала російську нафту через високі логістичні витрати, передає enkorr.

Але цього року знижені російські постачання після санкцій ЄС проти імпорту палива з Москви, а також більш висока вартість природного газу, альтернативної сировини для нафтохімічних виробників, знайшли нетерплячих покупців нафти серед індійських заводів, що шукають вигідні ціни.

За даними Vortexa, Індія постачила 2,1 млн метричних тонн нафти в січні-вересні, з яких 37%, або 770 тис. тонн, були російського походження, порівняно зі 154 тис. тонн за весь 2022 рік.

Для порівняння Vortexa повідомила, що постачання нафти до Індії з ОАЕ знизилися до 686 тис. тонн у січні-вересні з приблизно 697 тис. тонн за перші дев'ять місяців торік.

Дані LSEG показали близько 750 тис. тонн російської нафти, імпортованої Індією за перші дев’ять місяців 2023 року, порівняно з лише близько 185 тис. тонн за весь 2022 рік і однією або двома невеликими партіями у 2019 й 2017 роках.

LSEG показав, що Індія імпортувала близько 670 тис. тонн нафти з ОАЕ в січні-вересні, порівняно з приблизно 726 тис. тонн за той же період торік.

Попри цьогорічний сплеск купівлі, Індія посідає лише сьоме місце серед імпортерів російської нафти, згідно з даними ship-tracker Kpler, і сама є великим виробником і експортером нафти.

Раніше повідомлялося, що постачання російської нафти в Індію у вересні зросло відразу на 15% після значного зниження в серпні до 1,5 млн барелів на добу (б/д). Так, у вересні експорт російської нафти до Індії становив 1,78 млн б/д.