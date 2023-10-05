Латвія розіслала листи більше 3000 росіянам із проханням залишити країну

Управління у справах громадянства та міграції Латвії розіслало громадянам РФ 3 255 листів про закінчення терміну дії дозволів на їхнє проживання в країні.

Про це заявила керівниця відомства Майра Розе, передає Європейська правда.

За даними відомства, 3 541 особа не подала документи на отримання статусу довгострокового резидента ЄС або не подала заяву на повторну перевірку рівня володіння державною мовою.

Тому відповідно до закону про імміграцію Латвії, термін дії їхніх дозволів на постійне проживання закінчився 2 вересня, і вони мають залишити Латвію до 30 листопада.

За словами Розе, деякі з них вже перебувають за межами країни, а близько 200 осіб не мають задекларованої адреси проживання в Латвії.

Термін початку вересня був крайнім для російських громадян, які мешкають у Латвії, щоб довести своє знання латиської мови. Пізніше Сейм Латвії вирішив продовжити термін і надати дворічний перехідний період для тих, хто спробував скласти мовний іспит.

З-поміж 25 тис. громадян Росії, які підпадають під нові правила, 14 тис. уже подали документи на отримання статусу постійного жителя Латвії. Ще 1 тис. подали заяву на отримання тимчасового посвідки на проживання, оскільки вони не знали про продовження терміну складання іспиту. 6,7 тис. осіб подали заявку на повторний іспит.

Раніше Сейм Латвії затвердив поправки до Імміграційного закону, надавши громадянам Росії, які не склали мовний іспит, два роки відстрочки. Такі особи зможуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання строком на два роки і продовжать мати право на соціальні гарантії протягом цього періоду. Громадяни РФ, які досягли 75 років, звільняються від складання іспиту.