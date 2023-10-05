Україна поставила на паузу скарги в СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка стверджує, що Київ "поставив на паузу" розгляд Світової організації торгівлі скарг на Польщу, Угорщину та Словаччину, щоб вирішити в цілому питання торгівлі України з країнами ЄС.

Про це він Качка заявив журналістам у Брюсселі 5 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.

"Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що цю проблему (ввезення української сільськогосподарської продукції, – ред.) буде усунуто найближчими тижнями та місяцями. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому поки що ми шукаємо практичне рішення, наші суперечки у СОТ на сьогодні на паузі", – пояснив Качка.

Він особливо зазначив, що зараз Україна веде консультації, але не суперечку як таку.

"Ми не в суперечці – ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ, – ред.) цю справу, і для консультацій є 60 днів", – додав він.

У зв'язку із цим торговий представник констатував, що для української сторони важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС".

"Незважаючи на те, що скарги, які ми направили проти конкретних держав-членів, включно з Польщею, це системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета – підкреслити, що ЄС і Україна мають однаковий підхід до торгових угод. Тому ми бачимо, як вирішити цю проблему в комплексі таким чином, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами та ЄС, та між Польщею та ЄС", – наголосив Качка.

За його словами, Київ уже врегулював митне оформлення товарів, які прямують транзитом через п'ять сусідніх країн.

"Ми бачимо, що жодна країна цей транзит не забороняє. Це велике спільне досягнення. У нас залишився єдиний чутливий пункт: це питання, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це – мінімальна проблема, бо ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", – розповів торговий представник.

При цьому він висловив упевненість, що проблему з ввезенням української сільгосппродукції буде усунуто найближчими тижнями та місяцями.

Стосовно ситуації з Польщею Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів у цій країні.

"Я не бачу жодних системних перешкод, щоб вирішити цю проблему. Це питання часу. До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати: насправді чіткий інтерес українських експортерів – просто експортувати до тих держав-членів ЄС, де запит на українські товари справді високий", – сказав він.

Качка висловив думку, що "цьої осені ринок заспокоїться".

"Ми всі повертаємося до нормальних торговельних потоків, що дозволить повернутися до ситуації, яка зручна для місцевих фермерів у сусідніх державах ЄС та українських фермерів", – додав торговий представник.

Крім того, левова частка української сільськогосподарської продукції йде через порти Чорного моря в Румунії, балтійські порти, залізницею та автотранспортом.

Нагадаємо, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).