Україна за вересень скоротила експорт молочних продуктів на 30%, – асоціація

У вересні 2023 року Україна експортувала 7,33 тис. тон молочних продуктів на суму $14,05 млн. Порівняно до серпня поточного року натуральні обсяги експорту скоротилися на 30%, а грошова виручка зменшилась на 43%.

Як ідеться в повідомленні Асоціації виробників молока, головними експортними категоріями в грошовому еквіваленті були наступні товари:

молоко та вершки, згущені – 29%;

сири – 23%;

масло вершкове – 19%;

морозиво – 13%.

Натуральні обсяги експорту молока і вершків незгущених склали 2,31 тис. тон, що на 8% менше порівняно до серпня. Виручка за поставлений товар склала $1,27 млн і зменшилася на 10%. Близько 97% експортованого товару було відвантажено в Молдову, а близько 3% – у Грузію.

У вересні Україна скоротила натуральні обсяги експорту молока та вершків згущених до 1,64 тис. тон (-61%), а грошова виручка за поставлений товар скоротилася до $4,11 млн (-58%). Близько 68,7% товару було поставлено до країн-членів ЄС, 9,15% – у Бангладеш, а 6,21% – у Грузію.

Експорт кисломолочних продуктів (маслянка) в натуральних обсягах зменшився до 301 тони (-7%), а в грошовому еквіваленті до $357 тис. (+11%). Близько 98% експортованих з України кисломолочних продуктів надійшло до Молдови.

Минулого місяця Україна експортувала 1,23 тис. тон молочної сироватки на суму $668 тис. Натуральні обсяги експорту скоротилися на 9%, а грошова виручка на 6% порівняно до серпня. Близько 41% товару було відвантажено до Китаю, а 24,45% – у Польщу.

Експорт вершкового масла в вересні скоротився до 527 тон (-22%). Грошова виручка за поставлений товар зменшилася до $2,65 млн (-24%). Близько 58% обсягів експортованого масла було поставлено у Молдову, 10,41% – в Ізраїль, 7,6% – у Казахстан, 7,6% – в Азербайджан та 4,74% – у Китай.

У вересні Україна експортувала 768 тон сирів на суму $3,21 млн. Натуральні обсяги експорту зменшилися на 22%, а грошова виручка за поставлений товар скоротилася на 24% порівняно до серпня. Головними напрямками експорту сиру в вересні були Молдова (39%), Казахстан (27%), ЄС (18,4%), Йорданія (6,22%).

Натуральні обсяги експорту морозива скоротилися до 557 тон (-109%), а грошова виручка за поставлений товар зменшилася до $1,77 млн (-116%). Близько 47% товару було поставлено до країн-членів ЄС, 27% – у Молдову, 12,6% – в Ізраїль, 2,44% – у Китай, 2,28% – у Казахстан.

У вересні Україна також скоротила обсяги імпорту молочної продукції на 6% порівняно до серпня. Винятком є лише вершкове масло та сири. Минулого місяця в Україну було завезено 289 тон (+85%) вершкового масла з Італії, Нідерландів, Польщі та Швейцарії та 2,59 тис. тон (+2%) сирів з країн-членів ЄС, Великої Британії та Швейцарії.