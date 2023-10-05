Правоохоронці проводять обшуки в КМДА, "Київавтодорі" у справі про обвал конструкцій на Дегтярівському мості
Як ідеться в повідомленні прокуратури, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій.
Як повідомлялося, в суботу, 30 вересня, у Києві обвалилися декілька центральних прольотів Дегтярівського мосту, що на Шулявці.
За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження за ст. 272 КК України.
У КМДА наголосили, що під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.
Як відомо, реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні цього року. Роботи мали тривати до кінця листопада. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. У межах реконструкції споруду мали повністю замінити.
Дегтярівський міст був зведений у 1965 році. Напередодні реконструкції перебував в аварійному стані. Перед ремонтом його тимчасово посилили додатковими опорами.