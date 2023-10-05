Правоохоронці проводять обшуки в КМДА, "Київавтодорі" у справі про обвал конструкцій на Дегтярівському мості

Київська міська прокуратура повідомляє про обшуки в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом присвоєння бюджетних коштів посадовими особами департаменту транспортної інфраструктури Київміськдержадміністрації, комунальної корпорації "Київавтодор" та рядом суб’єктів господарювання під час реконструкції шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської та Довженка в Києві.

Як ідеться в повідомленні прокуратури, на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 8 адресами, а саме, за місцем розташування Департаменту, комунальної корпорації та підрядних організацій.

Як повідомлялося, в суботу, 30 вересня, у Києві обвалилися декілька центральних прольотів Дегтярівського мосту, що на Шулявці.

За фактом обвалу конструкцій розпочато кримінальне провадження за ст. 272 КК України.

У КМДА наголосили, що під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці. Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

Як відомо, реконструкція Дегтярівського шляхопроводу розпочалася у червні цього року. Роботи мали тривати до кінця листопада. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. У межах реконструкції споруду мали повністю замінити.

Дегтярівський міст був зведений у 1965 році. Напередодні реконструкції перебував в аварійному стані. Перед ремонтом його тимчасово посилили додатковими опорами.