Молдова запроваджує безкоштовний транзит газу для України

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.

Як пише BNN, ця нова політика дозволяє Україні імпортувати газ з півдня через Трансбалканський газотранспортний коридор. Україна тепер має доступ до газових мереж у Південно-Східній Європі після успішних пробних поставок молдовським газовим оператором Moldovatransgaz наприкінці січня. Реалізація цієї політики також означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський і Ясси-Кишинівський газопроводи.

Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в запасах, збережених в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що має достатньо запасів на зиму. На тлі звинувачень з боку Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що енергоносії, які зберігаються в Україні, закуповувалися на вільному ринку, а не у "Газпрому".

Крім того, з'єднання газових систем Молдови та України має важливе значення через побоювання, що Росія може дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Раніше міністр енергетики Молдови Віктор Парліков заявив, що більша частина території Молдови більше не купуватиме газ у російського енергетичного "Газпрому".