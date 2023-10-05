Фонд держмайна хоче продати державну частку ТРЦ Ocean Plaza через велику приватизацію

Фонд держмайна України звернувся до уряду з ініціативою включити до переліку об’єктів великої приватизації державну частку (66,65%) до ТРЦ Ocean Plaza (Київ).

"Продаж Ocean Plaza може принести до державного бюджету щонайменше 1,3 млрд грн – така сьогодні балансова вартість 66,65% торгового центру. Це санкційний актив, який у березні ВАКС конфіскував у російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. У червні його передали в управління Фонду", – сказано в повідомленні Фонду.

Як зазначається, ФДМУ вже розпочав процес підготовки до приватизації та надіслав проєкт розпорядження до Кабміну, щоб включити державну частку 66,65% в ТРЦ Ocean Plaza до великої приватизації.

Остаточна сума продажу визначиться на прозорому аукціоні.

За підсумками 2022 року вартість держчастки становила 1,32 млрд грн (балансова вартість всього активу – 1,98 млрд грн). При цьому у Фонді очікують продажі лота дорожче за балансову вартість.

Підготовка до приватизації державної частки у ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", що володіє ТРЦ Ocean Plaza, вже стартувала. Так, до кінця осені будуть відбутися п'ять аудитів – юридичний, фінансовий, технічний, форенсик і репутаційний. Вони дозволять інвесторам оцінити ринкову вартість активу його розвитку, зазначає ФДМ.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 9 червня 2023 року ухвалив розпорядження про передачу ФДМ частки статутного капіталу ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ, у розмірі 66,65%.

Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкціонним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, проте у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув їх на користь держави.

ТРЦ Ocean Plaza відкрито у Києві у грудні 2012 року по вул. Антоновича, 176. Його загальна площа –165 тис. кв. м. Інвестиції в об'єкт склали близько $300 млн.

ТРЦ було продано російській "ТПС-Нерухомість" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року український бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza. 2021 року він продав свою частку підприємцю Андрію Іванову. Угода фіналізована влітку 2023 року.