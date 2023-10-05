Експертні групи МОЗ будуть проводити клінічні аудити в лікарнях, – міністр

Міністерство охорони здоров’я України створило експертні групи, які проводитимуть клінічні аудити у медичних закладах, які мають договори на медичні послуги за Програмою медичних гарантій.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, проблеми щодо неформальних платежів у комунальних та державних медичних закладах – під прискіпливою увагою МОЗ та правоохоронних органів, передає Укрінформ.

"Ми проаналізували закупівельні процеси та усі звернення. Вже найближчим часом МОЗ та НСЗУ розпочне фізичний моніторинг перевірки виконання договорів за Програмою медичних гарантій. Створені групи експертів, які проводитимуть клінічні аудити. І, якщо ми будемо виявляти проблеми, то вони будуть адресуватися керівнику закладу. А ще власнику – місцевій владі – щодо доцільності перебування цього керівника на займаній посаді", – сказав Ляшко.

Він також поінформував, що у відомстві розпочали низку нарад щодо якості медичних послуг у кожній окремій галузі системи охорони здоров’я.

"Вже провели нараду з надання допомоги при інсультах. Далі розглянемо ендопротезування, неонатальну допомогу та інше. Таким чином ми проаналізуємо кожну медичну галузь. Виявимо, що працює добре, а де є проблеми, для того, система охорони здоров’я рухалася вперед та розвивалася. Треба поліпшувати результат, знаходити ще більше можливостей рятувати життя пацієнтів", – наголосив Ляшко.

У 2023 році Програма медичних гарантій складається з 41 пакету медичних послуг. Бюджет Програми медгарантій складає понад 142 млрд грн.